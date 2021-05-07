Bakan Kurum'dan çöp ithalatı açıklaması: 29 işletmenin faaliyeti durduruldu

Bakan Kurum yaptığı açıklamada, “Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada başlayan çöp ithalatı tartışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'da ortaya çıkan görüntülerden sonra 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu söyleyen Kurum, 32 işletmeye 7.9 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.

"ÇEVRE HASSASİYETİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTUYORUZ"

Bakan Kurum, son dönemde çevre için atık yönteminde önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, “Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yüzde 19'a çıkardığımız geri kazanım oranımızı 2023'te yüzde 35'e, 2035'te ise yüzde 60'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun yüzde 87'sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ‘Sıfır Atık' projesiyle birlikte atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil edilme amacı taşıdıklarını belirterek, yerli ham madde miktarının da artırıldığını kaydetti.

"PLASTİK ATIK İTHALATINI TAMAMEN YASAKLADIK"

Kimlik belgesi düzenlemesinin zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Bakan Kurum, “Ülkemiz sanayisinin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve temiz ham madde için kimlik belgesi olmayan hiçbir dönüştürülebilir atığı ülkemize sokmuyoruz. Türkiye hiçbir zaman çöp ithalatı yapmamıştır.

Nitekim 2021 yılının başında karışık plastik atık ithalatını da tamamen yasakladık. Atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirirken geri dönüşüm/kazanım tesislerimizin daha sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini yürütmeleri için denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz.” açıklamalarında bulundu.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNE YENİ KRİTERLER GELİYOR

Adana'da ortaya çıkan görüntülerden sonra 139 tesiste denetim yapıldığını aktaran Bakan Kurum, 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve 32 işletmeye 7.9 milyon TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Kurum, çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu da kaydederek, "Benzer durumlarla tekrar karşılaşmamak, çevremizin ve vatandaşımızın sağlığını korumak için geri dönüşüm/kazanım tesislerimize yeni kriterler getiriyoruz.

İthal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edeceğimiz bir sistemi hayata geçiriyoruz. Ülkemizin her zaman yeşil ve sağlıklı bir çevreye sahip olması adına projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toprağımızı, havamızı, suyumuzu koruyacak; çalışmalarımızı tavizsiz devam ettireceğiz. Çocuklarımızdan emanet aldığımız ülkemizi onlara yeşil bırakacağız.” dedi.