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DHA

İstanbul’da riskli yapıların güvenli hale getirilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, vatandaşların deprem endişelerine çözüm sunuyor.

Bakan Murat Kurum, kampanya kapsamında dönüşüme giren Sultangazi’deki 4’er katlı 4 binanın hak sahiplerinin mutluluğunu yansıtan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, hak sahiplerinden Yasin Gazi’nin "Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar" sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Siz isteyin, biz yapalım" mesajını verdi.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ, BİNA ÖLDÜRÜR"

Görüntülerde yer alan Yasin Gazi, "Cumhurbaşkanımız projeyi duyurur duyurmaz başvurduk. Devletimize güveniyoruz, söz verildiyse yerine getirilir. Ödemeler hızla yapıldı ve binamızın kaba inşaatı 6 ayda tamamlandı. Biz harekete geçince çevredeki komşularımız da başvuru yaptı" dedi.

Ailesini kampanyaya ikna ettiğini belirten Gazi, "Deprem değil, dayanıksız binalar öldürür. Ailem ve akrabalarım riskli binalarda yaşıyordu. Eğer onların evi yıkılsa, benim binam sağlam olsa bile huzur içinde yaşayamazdım. Kampanya sayesinde artık çok daha güvenli bir ortamda oturuyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLERİ İÇİN NİKAHLARINI ERTELEDİLER

Mustafa ve Altun Kar çifti ise daha güvenli bir yuvada hayata başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini anlattı. Altun Kar, "Yarısı Bizden sayesinde süreç çok hızlı ilerledi. Evimiz sağlam yapıldı, içimiz rahat. Çok mutluyuz, çok memnunuz" dedi.

"1,5 MİLYONU OĞLU BABASINA VERMEZ"

Emekli Medet Kolçak da devletin sunduğu desteğin önemine vurgu yaparak, "1,5 milyon lirayı oğul babasına vermez ama devletimiz bu imkanı sağladı. Yüzümüz gülüyor, Allah razı olsun. Yakında evimize kavuşacağız" şeklinde konuştu.

Güvenlik amiri Mustafa Kahraman ise riskli binaların tehlikesine dikkat çekerek, "Can gittikten sonra binaların bir anlamı kalmaz. O yüzden herkesin tedbirini alması lazım. Şimdi çok daha huzurlu yaşıyoruz" dedi.

"YARIS BİZDEN" KAMPANYASI NELER SUNUYOR

Bu kampanya kapsamında İstanbul’da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Faizsiz olarak verilen kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO süreci üstlenerek inşaat çalışmalarını yürütüyor. 700 bin TL’lik hibe, bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar uygun ödeme planlarıyla taksitlendiriliyor.