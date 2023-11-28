Selin etkilediği iki ile para desteği geliyor! Hane başı 5 bin TL...

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Türkiye, son dönemlerde kış etkilerini hissediyor.

Yurt genelinde fırtına ve sağanak etkili olurken, bazı illerde sel felaketi de yaşandı.

Bu illerden öne çıkan ikisi ise Zonguldak ve Batman.

Kentlerde başlayan sağanak yağış sokak ve caddeleri göle döndürürken, su baskınları da beraberinde geldi.

Birçok kişi selden etkilenirken, Batman'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta ise hava muhalefeti nedeniyle bir kuru yük gemisi battı.

Ekiplerin çalışması sonucu gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Hanelere 5 bin TL ödeme

Bölgelerde yaralar sarılmaya çalışılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bir haberi duyurdu.

Bakan Göktaş, iki kentte selden etkilenen hanelere yardım elinin uzatılacağını, 5 bin TL destek ödemesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

"Sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız"

Sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Batman ve Zonguldak’ta yaşanan sel felaketinden etkilenen hanelerimizin yanındayız.



Bu kapsamda bakanlık olarak afetten etkilenen vatandaşlarımız için hane başı 5 bin TL olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza,



Batman’da bin 188 hane için toplamda 5 milyon 940 bin TL



Zonguldak merkezde 100 hane için toplamda 500 bin TL



Zonguldak Ereğli’de 311 hane için toplamda 1 milyon 55 bin TL kaynak aktardık.



İki ilimiz için ayırdığımız toplam kaynak 7 milyon 995 bin TL’dir.



Yaralarımızı birlikte sarıyor çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.