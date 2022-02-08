Bakan Mahmut Özer: 50 derslikte yüz yüze eğitime ara verildi

Konya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Bakan Özer, yüz yüze eğitimin devam edeceğini, 850 bin derslikten sadece 50’sinin salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Konya Valiliği'nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Özer, yüz yüze eğitimin devam edeceğini belirttti.

Bakan Özer, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sağlık Bakanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemleri tüm okullarımızda, toplam 71 bin 320 okulumuzda alarak, nasıl birinci dönem yüz yüze eğitimi kesintisiz şekilde devam ettirdiysek aynen, kararlılıkla inşallah bu dönem de yolumuza devam edeceğiz.

“850 BİN DERSLİKTEN SADECE 50'Sİ YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERDİ”

Bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemi çok iyi. Devasa eğitim sistemiz, yaklaşık 850 bin dersliğin olduğu eğitim sistemi. Bugün itibarıyla 850 bin derslikten sadece 50'si, vaka nedeniyle veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdi. Sadece şu an itibarıyla 'Omicron' varyantının yayılımları çok yüksek olmasına rağmen okulumuza yansıması çok düşük. Kapalı olan sınıfların oranı yüzde 1'in çok çok altında. İnşallah maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek okullarımızda yüz yüze eğitime devam ettireceğiz.





“ÖNLEMLER ÇOK ÖNEMLİ”

Bizim için çocuklarımızın sağlığı çok önemli. Bu önlemler çok önemli. Sadece bu önlemlere riayet etmek okullar içinde değil okul dışında da çok önemli çünkü toplumda tüm sosyalleşme mekanları birbirini etkiliyor. Doğal olarak okulları da etkiliyor. Onun için tüm velilerimizden, tüm toplumumuzdan istirhamımız; okullarımızın açık kalması için sağlık kurallarına uymaları. İnşallah bu süreç birinci dönemde olduğu gibi başarılı bir şekilde devam edecek.”

20 YENİ OKUL YAPILACAK

Bakan Özer, Konya'ya 20 yeni okul daha kazandıracaklarını, Konya'nın, kaynaklarını çok verimli kullanan il olduğunu belirtti. Bakan Özer, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Hakikaten çok hızlı bir şekilde süreçleri takip ediyor. Bu da aslında buradaki, Konya'daki yönetimsel olarak da bir durumun olduğunun sonuçlara yansıması. Bugünkü değerlendirmemizde 20 yeni okul yatırımını da bu 700 milyon liralık yatırımın içerisine dahil ettik. Bunların içinde Karatay'dan Meram'a ve diğer ilçelerimize kadar hemen hemen tüm ilçelere, özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ikili eğitimler ve ortamdan kaldırılması ve anaokulu ihtiyacının karşılanması bağlamında tüm taleplere olumlu bir şekilde yaklaştık.

“EĞİTİM ÖĞRETİM YATIRIMLARININ TOPLAM BÜTÇESİ 1,3 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI”

Yaklaşık 500 milyon liralık 20 okul yatırımını da Konya'mıza kazandırmış olduk. İlave olarak okullarımızdaki güçlendirmeyle ilgili yaklaşık 100 milyon liralık talebi de olumlu olarak değerlendirdik. Onların da güçlendirmelerini Milli Eğitim Bakanlığı Yatırım Planı içerisine koyduk. Dolayısıyla hem mevcut yatırımlar hem de bugünkü ilave verdiğimiz yatırımlarla Konya'mıza 2022 yılı içerisindeki eğitim öğretim yatırımlarının toplam bütçesi 1,3 milyar liraya çıktı. Bu yatırımların hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda 225 bilim sanat merkezi var. İnşallah 2022 yılında bunları 350'ye çıkarmak istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar bu merkezlerin hem illerimizde hem de ilçelerimizde erişilebilirliğini kolaylaştırmak istiyoruz.”

“MESLEKİ EĞİTİM SON YILLARDA ÇOK ÖNEMLİ AÇILIMLAR YAPIYOR”

Bakan Özer, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yangın tüpü dolum tesisini inceledi. Özer, Türkiye genelindeki okulların yangın söndürme tüplerinin dolum ve bakımlarının Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden karşılanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte yangın söndürme tüplerinin doldurulması ve kullanıldığı zaman oluşabilecek hasarların bakım ve onarımlarının yapılması için çok önemli bir açılım gerçekleştirdiler. İlk defa mesleki teknik eğitimde bu bağlamda yangın söndürmeyle ilgili tüplerin dolumuyla ilgili çok önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Artık biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm okullarımızdaki yangın söndürmeyle ilgili tüm tüp ihtiyaçlarımızı Konya’mızdan Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden karşılamış olacağız. Mesleki eğitim son yıllarda hakikaten çok önemli açılımlar yapıyor. Artık mesleki eğitim bir taraftan işveren iş birliği içinde eğitim kalitesini artırırken diğer taraftan üretim kapasitesini de artırdı.





“MESLEKİ EĞİTİMDE ÜRETİM KAPASİTESİ 1 MİLYAR 162 MİLYONA ÇIKTI”

2018 yılında mesleki teknik eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 200 milyon lira civarında iken 2021 yılında tüm Türkiye’deki mesleki eğitimde üretim kapasitesi 1 milyar 162 milyona çıktı. Yaklaşık 6 katlık bir üretim kapasitesine ulaştı. Bu Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim hizmetlerimizi hızlı bir şekilde aktif hale getirmemiz için büyük kolaylık sağladı. Bakın bugün üretilen yangın söndürme cihazıyla tüm okullarımızın ihtiyaçlarını yangın tüplerinin bakım ve onarımı çok hızlı bir şekilde ve çok düşük maliyetle giderebileceğiz.”

“2 AYDA 16 BİN 361 KÜTÜPHANEYİ TÜM OKULLARIMIZLA BULUŞTURDUK”

Bakan Özer, okullardaki kütüphane sayısını da artırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Yakın zamanda 2021 yılının son 2 ayında 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' diye bir kampanya başlatmıştık. 2 ay gibi bir kısa sürede 16 bin 361 tane kütüphaneyi tüm okullarımızla buluşturduk. Buradaki en büyük kahramanlığı yine mesleki teknik liselerimiz yaptı çünkü tüm yaptığımız yeni kütüphanelerin mobilya ve tefrişatını 81 ildeki mesleki eğitim okullarımız tarafından ürettik ve hızlı bir şekilde okullarımıza kazandırabildik.





“2 GÜNDE 272 TANE KÜTÜPHANE YAPILDI VE BU HAKİKATEN REKORDUR”

Türkiye'de yılda ortalama 2 günde 272 tane kütüphane yapıldı ve bu hakikaten rekordur. Diğer taraftan Covid-19 salgının yaklaşık 2 sene önce başladığı süreçte ülkemizin, toplumun, maskeden dezenfeksiyona kadar tüm ihtiyaçlarını, daha sonra solunum cihazlarını, tüm ihtiyaçlarını mesleki teknik eğitim okullarımızda hızlı bir şekilde karşıladık. Mesleki eğitim sadece iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin kalkınmasında, üretim kapasitesinin artmasında çok büyük hizmet ortaya koyuyor. Konya bu anlamda mesleki eğitimde her zaman en güzel haberleri aldığımız illerimizden bir tanesidir."