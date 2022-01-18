Bakan Mahmut Özer’den öğretmenlere ‘ödev’ çağrısı

Bakan Özer yarıyıl tatiline girecek öğrencilere ödev verilmemesini isteyerek, “İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler" dedi.

İstanbul’un Esenler ilçesinde, içerisinde ilkokul, ortaokul ve spor salonunun bulunacağı Tuna Eğitim Vadisi’nin temel atma töreni düzenlendi.

Törene; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Özer, törende yaptığı konuşmada bu hafta sonu başlayacak olan yarıyıl tatilinde öğretmenlerin öğrencilere ödev vermemesini istediğini belirtti.

“BU 2 HAFTA İÇERİSİNDE ÖDEV VERMESİNLER”

Bakan Özer, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimizden istirhamımız var; öğrencilerimize bu 2 hafta içerisinde ödev vermesinler. Gerçekten öğrencilerimiz eğitime yeni başlayanlar hariç, diğer öğrencilerimizin hepsi bu 1 yıllık aradan sonra özellikle ilk aylar gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu 5 aylık yoğun eğitimden sonra onların da 2 hafta güzel bir dinlenmeye ihtiyaçları var. İnanıyorum ki öğretmenlerimiz öğrencilerimize ödev vermeyecekler, 2 hafta hem öğrencilerimiz hem öğretmenlerimiz dinlenecekler.”





“ATAMALARIN YÜZDE 50’SİNİ İSTANBUL’A VERECEĞİZ”

31 Ocak’ta yapılacak olan 15 bin öğretmen atamasına da değinen Bakan Özer, atamaların yüzde 50’si yani 7 bin 500 öğretmenin İstanbul’a atanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’daki eğitim yatırımlarında 2022 yılında tamamlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Şu ana kadar İstanbul’umuza 5 milyarın üzerinde eğitim yatırımını 2022 yılında verdik. Sadece okul yapma değil, aynı zamanda okulların içerisinin donanımının yapılması için ciddi bir şekilde destek veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 31 Ocak’taki 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50’sini yani 7 bin 500 öğretmeni de inşallah İstanbul’a vereceğiz. Sadece İstanbul’da okullar yapmak değil, aynı zamanda öğretmen, insan kaynağı atamak, altyapının güçlendirilmesi noktasında ciddi yatırımlarla desteklemeye devam edeceğiz.

“ESENLER’DE ARSA BULUN, 20 TANE İLAVE YATIRIM DAHA YAPALIM”

Buradan Esenler'imize de bir müjde verelim. Mevcut eğitim yatırımlarının ötesinde 2022’de vermiş olduğunuz yatırımların ötesinde Esenler’de arsa bulun, 20 tane ilave yatırım daha yapalım. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise neye ihtiyacınız varsa yeter ki bize arsa gösterin, biz hemen arsayı bulduğunuz anda inşallah her türlü destekle o süreçlerin tamamlanmasında sizlerin yanında olacağız.”

“39 İLÇEMİZDE MÜKEMMEL OKULLAR YAPILIYOR”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya törende gerçekleştirdiği konuşmasında, “İstanbul’umuzda 39 ilçemizde mükemmel okullar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Mahmut Özer Hocamız, kıymetli bakanımızın desteklerini biz yürekten hissediyoruz. Bu eğitim öğretim döneminde 36 okulu açmamız lazımdı daha henüz 5’ini açabildik, devam ediyoruz. İlk yarıyıl tatiline artık ramak kaldı. Yüz yüze eğitimi Sayın Bakanımızın büyük desteği inanışıyla başladık, Allah’a şükürler olsun. Henüz salgın bitmedi, aşıyla büyük bir güç elde ettik, ilk yarıyıla geldik.” dedi.

Eğitim vadisinde bu noktaya gelene kadar büyük zorluklar çektiklerini ama yılmadıklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Şu an temelini atacağımız eğitim vadisi bizim için Esenler'de unutamadığımız hayat hikayelerimizden biridir. Buralar binalarla doluydu buralar çok özel sosyolojik bir yapıya sahip bir yerdi. Burası Esenler için sadece bir mekan üretimi değil aynı zamanda farklı sosyolojik sonuçları ortaya çıkarabilecek bir yerdi. Buranın eğitim planlarına alınması ve daha sonra da kamulaştırarak eğitim vadisi için düzenlemeye ilk başladığımızda çok büyük zorluklarla karşılaştık. Olayların üzerine giderek inanarak, direnerek bu gördüğünüz alanı yıkarak bu noktaya getirdik. Şimdi bu alan Esenler için çok önemli bir eğitim fırsatı sunacak ve Esenlerli çocukların geleceğe hazırlanmasında anlamlı yeri olacak.” dedi.