Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı...
Gezeravcı uzayda yapacağı bir dizi bilimsel deneye başlarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Bakan Kacır, Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Milli Uzay Programı'nın hedeflerini sıraladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, en önemli hedeflerinden birisinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunun altını çizdi.
Kacır, daha sonra hayata geçirilecek projeleri sıraladı.
"600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız"
600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden pay alınacağını söyleyen Kacır, madde madde yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
-Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerimizden biri uzay sanayiini geliştirmek.
-Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız.
-Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız.
-Ankara’da “Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuracağız.
-Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız.
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