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Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Ankara'ya uzay üssü kurulacak

Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: Ankara'ya uzay üssü kurulacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzay sistemlerinde ve araştırmalarında ekosistemi güçlendireceklerini söyledi. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacaklarını ifade eden Kacır, Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracaklarını da belirtti.