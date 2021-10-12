Mahmut Tanal'ın, "Silopi'de spor alanları yok, sosyal devlet nerede" paylaşımına cevap veren Bakan Kasapoğlu, "tesislerimiz kullanıma açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın eleştirilerine yanıt verdi.

Tanal, sosyal medya hesabından,"Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar, sahalar yok. Tarlada top koşturuyorlar. Sosyal devlet nerede" notunu düşerek paylaşımda bulundu.

"GÜNÜN BİRİNDE YOLUNUZ DÜŞERSE BEKLERİZ"

Bakan Kasapoğlu da sosyal medya hesabından, Silopi'de yapılan spor tesislerinin fotoğraflarını paylaşarak "Silopi ilçe merkezinde çocuklarımızın spor yapabileceği çok sayıda tesisimiz var Sayın Tanal. Üstelik tesislerimiz yetişkinlerin kullanımına da açık. Günün birinde yolunuz düşerse bekleriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan, Mahmut Tanal'ın paylaşımına yanıt VİDEO

