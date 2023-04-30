Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ensonhaber'e özel açıklamalar

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Türkiye’nin bir numaralı gündemi 14 Mayıs seçimleri.

Siyasi partiler tam kadro sahada, seçmenin oyunu alabilmek için yoğun çalışmalar var.

Bu isimlerden biri de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu.

İzmir 1. Bölge 1. sıradan aday gösterilen Bakan Kasapoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti’nin büyük bir mitingle gövde gösterisi yaptığı günün ardından; Bakan Kasapoğlu, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal’a özel açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, şunları söyledi:

İzmir’de yoğun bir şekilde seçim çalışmalarını sürdürüyoruz. Ege bu sefer farklı olacak. Büyük mitingimiz bunu kanıtlar nitelikteydi.



İzmir mitingiyle 14 Mayıs zaferinin işaret fişeği yakıldı.



Seçime kadar İzmir’de ayak basmadık bölge bırakmayacağız.



Gittiğimiz yerlerde Togg’a da büyük ilgi var. Kullanımı çok rahat inanılmaz konforlu bir araç. Bu Türkiye’nin otomobili, bizim mühendislerimizin yaptığı harika bir akıllı cihaz.



Biz Cumhuriyet’in 100. yılına böyle eserlerle giriyoruz.



İnanıyorum ki 14 Mayıs’ta da milletimiz Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak.