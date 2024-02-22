Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Belediyelerin yapmadığı arıtma tesislerini Bakanlık yaptı Turizmin önemli noktalarından biri olan İzmir'de programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bazı büyükşehirlerde biz arıtma altyapılarını bile yapar duruma geldik" ifadeleriyle yerel yönetimleri eleştirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Burada turizme ilişkin çalışmaları inceleyen Bakan Ersoy, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ardından Bergama'da programa katılan Ersoy, açıklamalarda bulundu.

Ersoy, turizm bölgesinde CHP yönetiminde olan belediyelerde yapılması gereken çalışmaları Bakanlığın yaptığını söyledi.

Bunlardan biri de arıtma altyapısı yatırımları...

"Biz arıtma altyapılarını bile yapar duruma geldik"

Bakan Ersoy turizmin sadece bakanlığın yaptığı çalışmalarla hedefe ulaşabilecek bir konu olmadığını, yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lütfen adayların seçim beyannamelerini dikkatlice okuyun. Sorular sorun, turizmle ilgili neler yapıyorlar? Maalesef bazı büyükşehirlerde biz arıtma altyapılarını bile yapar duruma geldik. Dünyada kültür ve turizm bakanlıkları arıtma altyapısı yapmaz.

"Turizm master planlarını hazırlamak Bakanlığın görevi değildir"

Eğer turizmde doğru, hızlı, verimli bir çıkış elde etmek istiyorsanız, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere bütün şehirlerde turizm master planının hazırlanması lazım. Ve turizm master planlarını hazırlamak Kültür ve Turizm Bakanlığı görevi değildir. Yerel yönetimlerin, büyükşehir belediyelerinin görevidir."

Bakan Ersoy, turizm tesislerinin sürdürülebilirlik sertifikasyonlarıyla ilgili yoğun bir çalışma yaptıklarını, üç aşamalı programın geçen yıl başlayan ilk aşamasında Türkiye'deki yaklaşık 21 bin otelden 16 binden fazlasının sertifikalandırıldığını aktardı.