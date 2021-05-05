Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Müzik emekçilerimiz için destek süresi uzatıldı

"Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı."

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan projeye ilişkin yeni bir adım atıldı.

"Müzik Susmasın” sloganı ile başlatılan projeni süresi 1 ay daha uzatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzik meslek birlikleri, dernekler ve ilgili sendikayla başlattığı kampanyadan faydalananların, mayıs ayında da destek almaya devam edeceği ifade edildi.

Alınan bu yeni karar ile projeden faydalananlara verilen destek 5 aya çıkmış olacak ve mayıs ayı itibari ile destekler toplamda 156 milyon liraya ulaşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Müzik emekçilerimiz için #MüzikSusmasın sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak."

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