Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan müzik yasağıyla ilgili açıklama

Bakan Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor" dedi.

24'de kadar olan müzik yasağıyla ilgili Bakan Ersoy, "Kademeli normalleşmede ilk etapta 19’a kadar müziğe izin verilmişti, iyiye gidince 21’e alındı, 24’e alındı. Kademeli olarak iyileştiriliyor. Geçen seferki normalleşmeyle paralel giderse normalleşme devam edecektir. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de paralel olarak devam edecek" dedi.

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