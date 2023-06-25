Bakan Mehmet Nuri Ersoy'dan turizm değerlendirmesi: Sezona rekorlar kırarak girdik Antalya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sezona yoğun bir şekilde, rekorlar kırarak girdik. Antalya havalimanlarına günlük olarak yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı" dedi.

AA

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram boyunca gerçekleştireceği ilçe ziyaretlerinin ilkini Alanya'ya yaptı.

AK Parti Alanya İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, burada yaptığı konuşmada, halkın 14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 yıl daha devleti idare etmesi için yetki verdiğini söyledi.

"Herhangi bir mazerete sığınmadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aynı yolda yürümenin yorulmadan, yormadan sorunları çözmek, engelleri kaldırmak ve Türkiye'yi geliştirmeye devam etmek olduğunu ifade eden Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Bunu yaparken de hiçbir mazerete, hiçbir bahaneye sığınmamak demek. Şimdi 14 ve 28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Herhangi bir mazerete sığınmadan, herhangi bir bahaneyi, gerekçeyi göstermeden, kaldığımız yerden yola devam ediyoruz.

Ersoy, bugün ilçedeki Syedra Antik Kenti'nde incelemeler yapacağını, Alanya Kalesi ve çevresini de ziyaret ederek burada kendisine iletilen konularla ilgili yerinde tespitlerde bulunacağını ifade etti.

"Şehrimizin ören yerlerini ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor"

Hızlı bir şekilde biz Antalya'nın, Alanya'nın ve diğer çevre ilçelerin sorunlarını da çözmeleri gerektiğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

Antalya çok çok önemli bir şehir. Hem tarımda çok önemli bir şehir hem de turizmin başkenti olarak geçiyor. Geçmiş sayılara da geçen seneki sayılara da bu seneki sayılara da baktığımızda en fazla gecelemenin olduğu, en fazla turizm geliri elde ettiğimiz şehrimiz Antalya. Bizim de öncelikli hedefimiz, Antalya'nın bu başarısını daha da arttırarak daha da yukarı seviyelere çıkarmak geliştirmek. Sadece sezonda değil, sezon dışında da yıl boyunca 12 aya, turizmi, turizm gelirlerini yaymak çok çok önemli. Bunu da gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikli olarak şehrimizin ören yerlerini ve arkeolojik değerlerini ön plana çıkarmamız gerekiyor. Biz de bu sebeple bununla ilgili çalışmalarımızı arttırdık. Daha önce biliyorsunuz geçen sene başlattığımız Side çalışmaları vardı. Sonra Kemer'i dahil ettik. Şimdi burada da Syedra Antik Kenti'ni ziyarette bulunacağız. İnşallah orada da çok yoğun ve hızlı bir çalışmayı bu hafta itibariyle başlatmayı düşünüyoruz.

Ersoy, Antalya'nın sorunlarına, yetkisi bakanlıklarında ya da mahalli idarelerde olsun olmasın sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Antalya'yı sahipsiz bırakmayacağız. Gazipaşa'dan, Alanya'dan Kaş'a kadar çok geniş bir coğrafyaya yayılmış şehrimizi karış karış gezeceğiz. Ne ihtiyacı varsa tespit edeceğiz." dedi.

"Sezona rekorlar kırarak girdik"

Deprem ve sonrasında yoğun bir seçim sürecinden geçtiklerini anımsatan Ersoy, şöyle devam etti:

Şimdi tekrar sezona yoğun bir şekilde, rekorlar kırarak girdik. Antalya havalimanlarına günlük olarak yaklaşık 100 bin yabancı turist girişi gerçekleşmeye başladı. İnşallah bu sayıyı daha da arttırarak devam edeceğiz. Antalya'nın ihtiyaçlarıyla ilgili de kısa bir brifing verdi arkadaşlarımız. Bunları da ben notlarımı aldım. Zaten biliyorsunuz Antalya-Alanya otobanının ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu gerçekleştirilene kadar mevcut kara yolu üzerinde bazı iyileştirmeler yaparak süreci rahatlatmamız gerekiyor. Yine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda da olsa arıtmalarla ilgili sıkıntıları anlattılar. Daha önce Belek bölgesinin arıtmalarını yetkiyi büyükşehirden devralarak işi yapmıştık, Şimdi Kemer'le ilgili bir çalışmayı da başlattık. Geçen sene sonu itibariyle temelini attık. İnşallah yıl sonuna kadar Kemer'le ilgili artma sorunlarını da çözmüş olacağız. Şimdi Alanya'yla ilgili ihtiyaçları da arkadaşlar söylediler. Yetki bizde olsun olmasın. Biz bunlarla ilgili de gerekli çalışmayı yapacağız. İhtiyaç bulunan noktaları tespit edeceğiz. İnşallah hızlı bir şekilde bunlara da çözüm getireceğiz.

Ziyarete, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı Ali Çetin, Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve partililer katıldı.