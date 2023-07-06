Bakan Mehmet Özhaseki: Çalışacak usta bulmakta zorlanıyoruz Depremden etkilenen kentlerde konut yapımının hız kesmeden sürdüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu süreçte inşaatlarda çalışacak usta bulma sorununu çözüme kavuşturacaklarını açıkladı.

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Kabine, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantının ardından Bakanlar, basın ekiplerine açıklamalarda bulundu.

Bir açıklama da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Bakan Özhaseki, göreve gelir gelmez eski Bakan Murat Kurum'un da büyük önem verdiği afet konut çalışmalarına yoğunlaştı.

'Kış gelmeden konutlara yerleştirmemiz önemli"

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Özhaseki, deprem bölgesinde yapılan 680 bin konut 170 bin iş yerinin maliyetinin 100 milyar dolar civarında olduğunu belirtti.

Öte yandan Özhaseki, ekonomik olarak maliyetinin zorluğunun yanında kış gelmeden vatandaşların konutlara yerleştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

"Günlük bin 500 TL’ye çalışacak işçi bulamıyoruz"

Bu süreçte çalışmalarda bir de usta sıkıntısı yaşandığını belirten Bakan, şu ifadeleri kullandı: