Bakan Mehmet Özhaseki duyurdu: 'Yerinde Dönüşüm'e 5 günde 80 bin başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlık tarafından başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuru sayısı 5’inci günde 80 bine ulaşıldığını duyurdu.

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ensonhaber.com

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinin yeniden inşa ve ihyası için yeni bir proje başlattı.

Bu projenin adı: Yerinde Dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular rekora gidiyor.

5 günde 80 bin başvuru

Başvuru sayısı 5 günde 80 bine ulaştı.

Bakan Özhaseki paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin gördüğü büyük ilgiye dair paylaşımda bulundu.

"Projemiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor"

Bakan Mehmet Özhaseki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlattığımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemiz, depremzede kardeşlerimizden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemizin 5. gününde başvuru sayısı 80 bine ulaştı. Beş gün içerisinde böylesi bir başvuru sayısına ulaşması, projemizin; vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh gördüğünün, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje olduğunun en somut göstergesidir.

"Kırmızı çizgimizden taviz vermeyeceğiz"

Projeyle deprem bölgesinin inşa ve ihya sürecinde bakanlık olarak 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeyeceklerinin altını çizen Özhaseki şunları kaydetti:

İnşallah ‘Yerinde Dönüşüm’ ile dört kırmızı çizgimizden asla taviz vermeden, her bir aşamasını Bakanlığımızın denetleyeceği bir süreç yürüterek şehirlerimizi ihya edeceğiz. Vatandaşlarımızla el ele vererek 11 şehrimizde hayatı canlandıracak ve güvenli, hızlı bir inşa sürecini gerçekleştireceğiz.

4 kırmızı çizgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde taviz vermeyeceği 4 kırmızı çizgisi şunlar olarak belirtildi:

- Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak.

- Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

- Dere yatakları asla imara açılmayacak.

- Mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak