Bakan Mehmet Özhaseki: Kahramanmaraş'ta 146 bin bağımsız bölüm yapıyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, depremin merkezi Kahramanmaraş'a yer verdi. Özhaseki, "Sağlam ve güvenli yapılarla iklim dostu, Sıfır Atık uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Deprem felaketinde 8 ay geride kaldı...

Kahramanmaraş merkezli afetlerin etkili olduğu 11 ilde hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Enkaza dönen kentler, kısa sürede ayağa kaldırılmaya başlandı.

Hasarlı binalar yıkılırken, bölgede depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılandı.

Konutlar teslim ediliyor

Tüm bu çalışmaların gölgesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi afet konutları kısa sürede yükseldi.

Şimdilerde ise konutlar teslim edilme aşamasına geldi.

Köy evleri, konutlar, iş yerleri ve dükkanlar depreme dayanıklı şekilde inşa edildi.

Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraş paylaşımı

Her kentte ayrı ayrı büyük bir mücadele ortaya koyuldu. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Bakan Mehmet Özhaseki de çalışmalara ilişkin sık sık paylaşımlar yaparak kamuoyunu bilgilendiriyor.

Son olarak Özhaseki'den Kahramanmaraş'a ilişkin bir paylaşım geldi.

146 bin 918 bağımsız birim yapılıyor

Depremlerin merkez üssünde bölgenin tarihi ve kültürel dokusu korunarak yeni afet konutları, köy evleri ve iş yerleri inşa edildi.

Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kentte yapılacak afet konutu, köy evi, depo-ahır ve iş yerlerinin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Kahramanmaraş’ta, 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 146 bin 918 bağımsız bölüm yaptıkları belirtildi.

Tarihi ve kültürel doku korundu

Bakan Özhaseki yaptığı paylaşımda, depremin ardından hızla başladıkları inşa ve ihya çalışmalarında 39 bin 121 afet konutu ve köy evinin yapımında sona yaklaştıklarını dile getirdi.

Bakan Özhaseki ayrıca Kahramanmaraş'ı, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını da belirtti.

'Yerine Dönüşüme' 40 bini aşkın başvuru

Öte yandan paylaşımda “Yerinde Dönüşüm” projesine Kahramanmaraş’ta başvuranların sayısına ilişkin de bilgi veren Bakan Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor.” dedi.

Bakan Özhaseki, sağlam ve güvenli yapılarla, iklim dostu, Sıfır Atık uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ettiklerini de dile getirdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar için yapılan sağlam ve güvenli evleri gösteren bir video da paylaştı.