Bakan Mehmet Özhaseki kentsel dönüşümde uygulanması istenen 5 ana maddeyi paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi kapsamında, 5 ana maddeyi açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye tam 8 ay önce asrın felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkımı büyük oldu.

11 ilde yıkılan binlerce bina, şehirleri enkaza çevirdi.

Bu süreçte devletin tüm imkanları bölgede seferber edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da önemli çalışmalar yürüttü.

Öyle ki kısa sürede deprem konutlarına başlandı ve teslim edilme aşamasına dahi geldi.

Yaşanan bu felaket deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serince gözler 'büyük İstanbul depremine' çevrildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Megakent için de çalışmalar hız kazandı ve bu süreçte kentsel dönüşümün önemi ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bugün yürütülen çalışmaları aktarmak adına kameraların karşısına geçti.

5 ana maddeyi sıraladı

Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"ni, kamuoyuyla paylaştı.

Özhaseki, 5 ana maddeyi açıkladı.

Kentsel dönüşüm yüzde 50+1 olarak yapmalıdır"

İşte madde madde kentsel dönüşüm Şurası'nın Sonuç Bildirgesi...

Üç gün boyunca 110 uzman ismin derin müzakere ve münazaralarından çıkan ve Türkiye’nin beka meselesi olan kentsel dönüşümde uygulanması istenen 5 ana madde şu şekildedir:



İstanbul özelinde kentsel dönüşüm salt çoğunluğa göre yani yüzde 50+1 olarak yapmalıdır. Çünkü; Türkiye’nin kalbi olan İstanbul’da 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan 7.5 milyon bağımsız bölüm var. Bunların da 1.5 milyonu risk taşırken 600 bini acilen dönüştürülmelidir.



Sahada görülen itiraz ve sorunlara bakıldığında kentsel dönüşüm sürecinde kat maliklerinde aranan 2/3 çoğunluk formülünün revize edilmesi gerektiğinin elzem olduğu görülmüştür. Şûra’mızın önerisi ise yüzde 50+1’dir.

"İnşaat ruhsatı yüzde 50+1 ile alınabilmeli"

Yine İstanbul özelinde saklı kalmak kaydıyla inşaat ruhsatı yüzde 50+1 ile alınabilmelidir.



Çünkü dönüşüm için başlatılan rızaya uygun olarak yeni yapı için hazırlanan projenin onaylanması için de inşaat ruhsatının, bu nispette bir oranla kabul görmesi süreci hızlandıracaktır. Biz sadece sağlıksız yapıları yıkmak değil aynı zamanda yenilemek ve yerine en güvenlilerini yapmak istiyoruz.

"Hak sahiplerinin 'bilgim yoktu' gibi bahaneleriyle aksıyor"

Dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla tebligatlar; yapıların kapılarına asılmalı. E-Devlet üzerinden bildirilmeli ve muhtarlıklarda ilan edilmelidir.

Çünkü; planlanan dönüşüm süreçleri hak sahiplerinin “Bilgim yoktu” gibi bahaneleriyle aksamaktadır.



Bu değişiklikle haber alma hakkına tam riayet edecek şekilde bilgilendirmenin bilinen ve etkili tüm yöntemlerle gerçekleştirilmesi, kentsel dönüşüm süreci esnasında sahada görülen büyük bir sorunun daha çözülmesine katkı sağlayacaktır.

"Mali yardım hükmü kanuna eklenmeli"

İstanbul’da Yarısı Bizden Kampanyasının açıklanabilmesi için mali yardım hükmü kanuna eklenmelidir. Çünkü seçim öncesinde açıklanan Yarısı Bizden Kampanyası milletimizden büyük teveccüh gördü. İstanbul’un depreme hazırlanması için bir formül olarak uygulanacak Yarısı Bizden’in kanuni düzenlemeyle tescil edilmesi sürecin gerçekleşmesi ve uygulanması adına bir şart olarak karşımızda durmaktadır.

"Arabuluculuk sistemi devreye alınmalı"

Yıkılan riskli yapıların arsa haline gelmesinden sonra ortaklığın giderilmesi için dava açılabilecek.



Çünkü sahada gördüğümüz bir sorun da riskli yapıların depremden önce yıkılmasından sonra çıkan ortaklık davalarıdır.

Bu sorunlar yürütmeyi durdurma gibi kentsel dönüşüm sürecini etkileyen hadiselere sebep olmaktadır. Bu anlamda vatandaşların hayatlarını garanti altına alacak olan kentsel dönüşüm sürecini pozitif olarak destekleyecek şekilde arsalar için ortaklığın giderilmesi davası açılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz.