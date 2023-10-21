Bakan Mehmet Özhaseki: Malatya'da deprem konutları 2 ay içerisinde teslim edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki, depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen konutları paylaştı. Özhaseki, "İki ay içerisinde peyderpey hemşehrilerimize teslim etmeye başlıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, depremzedeleri unutmuyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili buran asrın felaketinin ardından çalışmalar bir an olsun durmadı.

Devletin tüm kurumları, bakanları ve imkanları afetzedeler için seferber edildi.

8 ayın geride kaldığı depremlerde, enkaza dönen kentler hızlıca ayaklandırıldı. Öyle ki bir yandan hasarlı binalar yıkıldı bir yandan da konutlar kısa sürede yükseldi.

Afet konutlarında sona gelindi

Bu süreçte yatay ve mimari yapıya uygun inşa edilen köy evlerinin bir kısmı teslim de edildi.

Yıl sonuna yaklaşılırken, konutların önemli kısmında çalışmalarda sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin sık sık sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuyor.

"130 bin 419 bağımsız bölüm yapacağız"

Özhaseki, son olarak Malatya'da yürütülen çalışmayı paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Malatya'mızda da konutlarımız yükseldi, iki ay içerisinde peyderpey hemşehrilerimize teslim etmeye başlıyoruz.



Malatya'da;

77 bin 717 afet konutu,

25 bin 302 köy evi,

27 bin 400 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 130 bin 419 bağımsız bölüm yapacağız.

23 bin 861 afet konutu ve köy evimizin yapımını hız kesmeden sürdürüyoruz.

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