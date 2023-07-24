Bakan Mehmet Özhaseki müjde vermişti! Depremzedeler Yerinde Dönüşüm projesinden memnun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesi, ilk günden bu yanan yoğun ilgi görüyor. Depremzede vatandaşlar, "Projeyi destekliyoruz, çok memnunuz" dedi.

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İHA

Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

5 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, enkaza dönen kentler ayaklandırılıyor.

Bu süreçte bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları bir yandan da hasarlı binaların yıkımı yapılıyor.

Afetten etkilenenler için de konutlar yükseliyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini devralan Mehmet Özhaseki, afetzedeler için yeni bir projeyi duyurdu.

Depremzedeler için düzenlenen yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

5 günde 80 bin başvuru

Vatandaşlara nefes olacak yeni projenin detayları büyük heyecan yarattı. Gözler başvuru tarihine çevrilirken, beklenen gün ise geldi.

Projeye başvurular 17 Temmuz'da başladı. İlk günden bu yana yoğun ilgi gören proje için ilk 5 günde 80 bin başvuru yapıldı.

500 bin lira hibe ve 800 bin liraya kadar da kredi desteği sağlayan projeden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bir an önce ev ve iş yerlerine kavuşmak için 22 noktada kurulan ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerine akın etti.

"El ele vererek sağlam yuvalarımızı inşa edeceğiz"

Bakan Mehmet Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. Başvuru sayısının 80 bine ulaşması, projemizin vatandaşlarımız tarafından büyük bir teveccüh görmesi, ne kadar doğru bir adım attığımızın ve ne kadar doğru bir proje uyguladığımızın en somut göstergesidir. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Depremzede vatandaşların yaralarını sarmayı hedefleyen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile ilgili değerlendirmede bulunan vatandaşlar, şöyle konuştu:

Daha hızlı kalkınmamız için, evlerimize ve iş yerlerimize daha hızlı kavuşabilmemiz için güzel bir proje oldu. Projeyi destekliyoruz, çok memnunuz. ‘Yerinde Dönüşüm’den faydalanarak eski binamızın yerinde oturacağız. Projeye ikna olduk. 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi veriyor devlet. Bundan güzel bir şey olur mu? Allah devletimize zeval vermesin.

Başvuru ve detaylı bilgi

‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruları e-Devlet üzerinden yapan vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181’den proje hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

Depremzedeler ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır ile de bilgilendiriliyor.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için de 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutta 800 bin liraya, iş yerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.