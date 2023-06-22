Bakan Mehmet Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' mesajı

Resmi Gazete’de gece yarısından itibaren yayınlanan kararlar ülkenin gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi duyurmasının ardından gözler bakan yardımcılarına çevrildi.
Açıklanan isimlerle birlikte bakanlar, yeni yardımcılarıyla ilk toplantılarını gerçekleştirdi.
Bakan Özhaseki ilk toplantısını gerçekleştirdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"
Mehmet Özhaseki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın.