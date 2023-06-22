Bakan Mehmet Özhaseki'den 'kentsel dönüşüm' mesajı Bakan yardımcılarıyla ilk toplantısını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Resmi Gazete’de gece yarısından itibaren yayınlanan kararlar ülkenin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabineyi duyurmasının ardından gözler bakan yardımcılarına çevrildi.

Açıklanan isimlerle birlikte bakanlar, yeni yardımcılarıyla ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Bakan Özhaseki ilk toplantısını gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Mehmet Özhaseki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: