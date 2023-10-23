Bakan Mehmet Özhaseki'den Van depremi paylaşımı: 400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne devam ediyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Van'da 12 yıl önce yaşanan deprem felaketine ilişkin paylaşımda bulundu. Özhaseki, "2012'den bugüne 2 milyon 200 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık" dedi.

ensonhaber.com

Van 12 yıl önce büyük bir deprem felaketi yaşadı.

23 Ekim 2011'de öğle saatlerinde 7.2 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, 5.6 büyüklüğündeki deprem de 9 Kasım 2011 tarihinde yaşandı.

10 yıl önce yaşanan depremin açtığı yaralar, devletin yaptığı yatırımlar ve yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla kısa sürede sarıldı.

Van'ın deprem konutları kısa sürede yükseldi

Erciş ve çevresindeki köylerde büyük hasar meydana geldi. Yıkılan binlerce bina çok sayıda vatandaşa mezar oldu.

Bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle afet konutları kısa sürede yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de depremin 12'nci yılında paylaşımda bulundu.

"Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz"

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Van depreminin 12'nci yıl dönümünde bütün afetlerde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle yad ediyorum. Ülkemizi deprem başta olmak üzere bütün afetlere karşı hazır hale getirmekte kararlıyız. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

"400 bin bağımsız bölümün dönüşümüne devam ediyoruz"