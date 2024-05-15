Bakan Mehmet Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak
AA

Türkiye, ekonomide başarılı adımlar atmayı sürdürüyor...

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Katar Ekonomi Forumu'na katılacak.

Katar'a geçti

Dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

Temaslarda bulunacak

Şimşek, Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda iki gün sürecek temaslarda bulunacak.

İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)