Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Çürük elmaları ayıklayacağız

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber'de canlı yayında gündeme dair sorulara cevap verdi.

Yenidoğan çetesine ilişkin açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Biz bunun peşine düşmesek biz bu süreçleri konuşmuyorduk. Bizim birçok denetleme usullerimiz var. Şikayetler gelir değerlendirilir ve bunlarla ilgili süreç başlar" ifadelerini kullandı

"ADLİ SORUŞTURMAYI BİZ BAŞLATTIK"

Memişoğlu şunları söyledi:

"Adli soruşturmayı biz başlattık. Ben İl Sağlık Müdürü oldum, brifing aldım dediler ki bir yenidoğan soruşturması var. 2016'dan beri bunu biliyorlar diyorlar bu tamamen yalan ve iftira. Bu bakanlığın baş denetçiliği tarafından Ocak 2016'da başlatılan bir soruşturma. Ben Ekim 2016'da göreve geldim. Müfettiş daha sonra 17 Kasım'da bu soruşturmayı bitiriyor 15 Kasım 2016'da ben bakanlığa yazı yazıyorum 'Müdürlüğümüze bilgi verilmesini arz ederim' diye ifade kullanıyorum. Daha sonra bu soruşturma sonuçlandırılmıştır herhangi bir suç unsuru yoktur diye yazı geliyor. Bakanlığın müfettişleri ile yaptığı bir soruşturmayı İl Müdürlüğü nasıl kapatabilir?"

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"BEBEKLERİN ÖLDÜĞÜNÜ 28 HAZİRAN'DA ÖĞRENDİK"

Bakan Memişoğlu, yenidoğan çetesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"5 Mayıs biz savcılığa yazınca, bunlarla ilgili takip kararı alınıyor. 20 Haziran 2023'te teknik takibe başlanıyor. Bizim savcılıktan bilgi ve belge alma şansımız yok çünkü dosyaya gizlilik kararı geliyor. Biz bu bebeklerin öldürüldüğü 28 Haziran 2024'te öğreniyoruz.



Biz gece bir anda sahaya çıkıp olağanüstü denetleme yapıyorduk. O baskınlardan biri de 25 Eylül 2023'te yapıldı. Tapelerin alındığı o delilleri biz anlık baskınlarla elde ettik."

"ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAYACAĞIZ"

Bakan Memişoğlu ayrıca şu ifadeleri kullandı: