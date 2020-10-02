Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışmaya yönelik açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından İtalyan mevkidaşı Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaya değinen Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kendi topraklarını almak için yeterli güce sahip olduğunu belirtti.

"TALEP GELİRSE DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde biz bu sorunun barışçıl yollarla ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Ateşkes için Ermenistan'ın işgal ettiği bu topraklardan çekilmesi lazım. Azerbaycan bizden talepte bulunursa destek vermekten çekinmeyiz."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Azerbaycan isterse destek vermekten çekinmeyiz

