Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'ı desteklediğini belirtti.

Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'daki toprakların ı işgalden kurtaran Azerbaycan ile Ermenistan, Moskova'da bir araya gelmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti ile iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Moskova'da bir araya gelmesinin ardından, AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğuyla ateşkese gidilmesine karar verilmişti.

TÜRKİYE, YAKIN TAKİPTE

Türkiye, bugün saat 12.00'de cenazelerin ve esirlerin teslim edilmesi üzere aralarında ateşkes ilan edilecek olan işgalci Ermenistan ile Azerbaycan temaslarını yakından takip ediyor.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la telefonla görüştü.

TÜRKİYE ANCAK AZERBAYCAN KARARLARINI DESTEKLİYOR

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'un, Moskova’daki görüşmeler hakkında bilgi verdiği telefon görüşmesinin ardından Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye’nin ancak Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.