Bakan Murat Kurum, Ankara'daki afetin bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'daki afetin bilançosunu açıkladı. Bakan Kurum, Ankara'yı kaderine terk etmeyeceklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Mamak Mutlu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kura çekimine katıldı.

Bakan Murat Kurum, törendeki konuşmasında, Ankara'yı vuran yoğun yağış sonucu oluşan afetin bilançosunu da açıkladı.

Kurum, dün belediye başkanlarıyla birlikte afet alanlarında incelemelerde bulunduklarını belirterek, "Altındağ, Çankaya, Haymana, Mamak ve Akyurt’taki 14 köyümüzde 106 binamızda hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

"Yaraları el birliğiyle saracağız"

Buna göre 3 yıkık, 76 az hasarlı, 27 ağır hasarlı binamız var. Ankaralı kardeşlerimiz müsterih olsun. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle saracağız." dedi.

"Proje üretemeyenler, yalana başvurdular"

Ankara’da son günlerde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşların zor durumda kaldığını belirten Kurum, "Biz milletimiz için eserler ortaya koyarken birileri yalan, tezvirat ve algılarla aziz milletimizin karşısına çıkmaya devam ediyorlar. Vaatlerle gündeme gelemeyenler, projeler üretemeyenler, eseriyle kendilerinden söz ettiremeyenler, her zamanki gibi yalana başvuruyorlar. Çünkü yalan, acizlerin en büyük sığınağıdır.

"Bize çevrecilik dersi vermeyi bırakın"



Arabasının içindeki suyu bardaklarla temizleyen vatandaşımızı, Ankara’nın ortasında kulaç atarak sığınacak yer arayan kardeşlerimizi gördünüz. Sular dükkanlara dolmuş, evleri basmış, canlarımızı alıp götürmüş, bunlar hala algı peşinde. Mamak’tan sesleniyorum; artık bize çevrecilik dersi vermeyi bırakın. Bunlar selin, afetin, kayıpların yaşandığı anda vatandaşın yanında olmadıkları gibi sel sonrasında da vatandaş bunları göremedi. Afete dair tek yaptıkları iş uyarı rengini değiştirmek. İşte bunlar hep liyakatsizliğin sonucu." diye konuştu.

"Ankara'yı kaderine terk etmeyeceğiz"

İHA'nın haberine göre Kurum, Ankara’yı kaderine terk etmeyeceklerini belirterek, "Dün nasıl Sinop, Bartın ve Kastamonu’daki sellerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda vatandaşımızın yaralarını sardıysak Ankara’nın da yaralarını aynı şekilde saracağız. Nasıl İzmir, Elazığ ve Malatya’daki depremlerde vatandaşımızın yanında olduysak, bugün de Ankara’da Altındağ, Akyurt ve Haymana’da vatandaşlarımızın yanında olacağız, bir ve beraber olacağız." ifadelerini kullandı.



