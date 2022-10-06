Bakan Murat Kurum: Elazığ'da yeni bir şehir kurduk

Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bakan Kurum, "Elazığ'da yeni bir şehir kurduk" ifadelerini kullandı.

Elazığ’da 24 Ocak 2020’de yaşanan depremin izleri, devlet eliyle sarılıyor…

Yaşanan felaketin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Ağır hasarlı evler ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi. Tamamlanan konutların anahtarları ise sahiplerine teslim edildi.

18 bin 534 konut teslim edildi

Konutlar depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun şekilde inşa edildi. Sosyal donatıları, parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla kent modern bir görünüme kavuştu.

18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirilirken, 60 bin kişi de yeni evlerine kavuştu.

"60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk"

Bakan Murat Kurum, çalışmalara ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı! Elazığ’da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamdolsun!" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: Elazığ'da yeni bir şehir kurduk VİDEO



“2 sene içerisinde başarılmış olağanüstü çalışma”

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yaptığı açıklamada, “Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu.” şeklinde konuştu.

“Sivrice’de 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı”

Depremden en çok etkilenen Sivrice’de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen Sivrice ile ilgili olarak, “Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik." diye konuştu.

'Adeta bir saray'

Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen kontlardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.

Vatandaşlar ayrıca yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.

“Hiç böyle bir ev hayalimden geçmedi”

Bir depremzede, “Bizim 5 nokta olan depremde ben evdeydim. Depremin olduğunu hissettim ama hiçbir korku kaygı duymadım deprem konutları olduğu için. O yüzden rahatım.” dedi.

Bakanlık tarafından yapılan evinde yaşamını sürdüren bir başka depremzede ise, “Eski evimizde kışın soba yakıyorduk. Hadi hanım hadi sobayı doldur, hadi külünü çek. Hiç böyle bir ev hayalimden geçmedi, nerede geçecek. Ben yapamazdım böyle bir ev.” ifadelerini kullandı.