Bakan Murat Kurum: İstanbul'un artık yeni bir Fikirtepe'si var Kentsel dönüşüm denince akıllara ilk gelen bölgelerden biri olan Fikirtepe'de 15 bin konutun yapımı tamamlandı. bugün yapılacak törenle ilk etap anahtarları teslim edilecek.

ensonhaber.com

Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda riskli binalar dönüşüme girerek güvenli hale getiriliyor. Böylelikle doğal afetlere karşı depreneme dayanıklı konutlarda yaşam başlıyor.

Kapsamlı çalışmaların yapıldığı kentlerden biri de Megakent İstanbul.

Kentte 1,3 milyon binada 6,5 milyon bağımsız birim bulunuyor. Riskli olarak tespit edilen 1 milyon 500 bin bağımsız birimden 300 bin bağımsız birimin ise acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

Devlet, Fikirtepe düğümünü çözdü

Anadolu Yakası'nda adeta kördüğüme dönüşen Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm sorunu, devlet ve millet iradesiyle çözüme kavuştu.

Bölge güvenli yapıları, sosyal donatıları, yeşil alanları, 7/24 yaşayan prestij caddesi ve ticari ünitelerin yer aldığı yeni hali ile dönüşerek İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri oldu.

İlk etabın anahtarları teslim edilecek

Proje kapsamında 60 bin vatandaşı ilgilendiren Yeni Fikirtepe için Bakanlık, 2024 Temmuz tarihine kadar evine yerleşmeyen tek bir vatandaşın kalmamasını hedefliyor.

Bugün de 15 bin konutun yapımı tamamlandı. İlk etabın anahtarları bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hak sahiplerine verilecek.

"Riskli bina kalmayana kadar durmayacağız"

Tören öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı: