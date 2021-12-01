Heykel açılışlarıyla milletin derdine çözüm bulunamayacağını söyleyen Bakan Kurum, muhalefet için "3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek?" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Toplantısı'na katıldı.

Bakan Murat Kurum, toplantıdaki konuşmasında muhalefete yüklendi.

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, ülkenin, geçmiş yıllardaki karanlık dönemlerine geri dönmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bu millet buna müsaade etmedi, inşallah bundan sonra da etmeyecek." ifadelerini kullandı.

"KALKMIŞLAR BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİP OLUYORLAR"

Muhalefetin kabine üyeleri hakkındaki eleştirilerine değinen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“Birileri yine temcit pilavını ısıtıp ısıtıp bizim önümüze koyuyor. Demokrasi, demokrasi diyorlar, sonra da ‘Bakanlar seçilmedi, konuşamazlar’ gibi kendi sicillerini ortaya koyan sözler sarf ediyorlar. Siz her türlü iftirayı atacaksınız, biz susacağız öyle mi? Şimdi bunlar bir de kalkmış bu ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar.

"BUNLAR HEYKEL SAYIM İHALESİ BİLE YAPIYOR"

Bir kere bunlar tembel. Heykel açılışlarından milletin derdine derman olamazlar. Bunlar geçtim heykel yapmayı, heykel sayım ihalesi bile yapıyorlar. Buyurun cenaze namazına! Bir de bize akıl öğretiyorlar.

Bakan Murat Kurum muhalefeti eleştirdi

"3 YILDA ŞEHİRLERİMİZİ BORÇ BATAĞINA SOKTULAR"

Tembele iş buyur sana akıl öğretsin. Siz değil misiniz, millete söz verip de sözünü tutmayanlar, sözünü unutanlar? Yerel seçimlerin üstünden 3 yıl geçti. 3 yılda şehirlerimizi borç batağına sokanlar mı bu ülkeyi yönetecek? Seçimden önce onlarca mahalle gösterip, on binlerce binayı dönüştüreceğinin sözünü verip, bir tane bile dönüştüremeyenler mi yönetecek?

"AKŞAM YALAN HAZIRLAYIP SABAH MİLLETE SÖYLÜYORLAR"

Bunlar değil mi, sürekli yalanları ortaya çıkan. Akşamdan yalanları hazırlıyorlar, sabah millete söylüyorlar. Yalanı, iftirayı, akşamdan kavur, sabaha savur. Bunların işi gücü bu. Dolamışlar dillerine, ‘Yaptırmıyorlar, engelliyorlar, mani oluyorlar.’ Artık bu hamaseti bir kenara bırakın. Şimdiye kadar hangi hayırlı projenizi engelledik, hayır dedik. Milletimizin, şehirlerimizin hayrına olan hangi projenizi desteklemedik.”





"ÜLKEYİ 11'İNCİ BÜYÜKELÇİLER Mİ YÖNETECEK"

Muhalefete “Başkalarının kontrolünde, başkalarının izinde yürümeyin. Başkalarının izinde yürüyenler, bu ülkede iz bırakamazlar!” çağrısında bulunan Kurum, “Bu ülkeyi; 10 büyükelçinin yanında hizaya girip, 11’inci büyükelçi gibi davrananlar mı idare edecek? Bizi büyükelçilerle mi tehdit edeceksiniz?” sorusunu yönelterek, Namık Kemal’in bir anekdotunu paylaştı:

“Namık Kemal, 150 yıl önce meşhur bir Paşa’nın şunları söylediğini yazar: ‘Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan gelen hükümetin kuvveti, biri aşağıdan gelen milletin kuvveti. Bu iki kuvvete güvenemeyiz. İktidara gelmek için ne yapmalıyız? Pabuççu muştası gibi yandan gelen bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvet nedir? Yabancı elçiliklerdir, yabancı elçilikler!”

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 7,4 BÜYÜME

Türkiye’nin, ekonomik sabotajların bu denli sistematik olarak işletildiği bir dönemi daha önce hiç yaşamadığını ifade eden Kurum, küresel ölçekte enflasyon oranlarının 4-5 kat arttığını; ABD, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin büyüme noktasında kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye’de ise gerek bütçe dengesi gerekse büyüme oranlarının çok iyi seviyelerde olduğunu vurguladı.

Dün 7,4 olarak açıklanan “Türkiye’nin üçüncü çeyrekteki büyüme rakamını” delil olarak gösteren Kurum, geçtiğimiz ayda bir ihracat rekoru daha kırıldığını, ülkeler büyümede eksiye giderken Türkiye’nin büyümede çift haneli rakamlara ulaştığını kaydetti.

"SEÇİM HAZİRAN 2023'TE OLACAK"

Salgına rağmen kamu maliyesinin sekteye uğramadığını, Borsa İstanbul’un etkilenmediğini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin düzenli olarak arttığını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Tüm dünyada tedarik zinciri sekteye uğramışken, biz ülke olarak sanayicimize, yatırımcımıza her zamankinden daha yüksek miktarda kredi dağıtıyoruz. Ama bir de bakıyorsunuz, ekonomi parametreleriyle asla açıklanamayacak bir kur dalgalanmasıyla karşı karşıya kalmışız. Bunun tek bir açıklaması var: Türkiye büyük bir ekonomik saldırı operasyonuyla karşı karşıyadır. Şimdi birileri kalkmış; haydi seçime, haydi er meydanına falan diyor. Anlamıyor musunuz hâlâ? Bu millet, 20 yıldır tüm seçimleri kazanmış pehlivanlarla, güreşe doymayan pehlivanların kim olduğunu çok iyi biliyor. Seçim Haziran 2023’tedir! O gün mindere çıkarsınız, milletimiz size yine boyunuzun ölçüsünü verir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dava arkadaşlarıyız, yol arkadaşlarıyız, kardeşleriyiz. Şunu herkes öğrenecek! Türkiye eski Türkiye değil. Siz isteseniz de istemeseniz de Türkiye geçmişin karanlıklarına, geri kalmışlıklarına geri dönemez, dönmeyecek. Bu millet buna müsaade etmeyecek.”

"ÜLKEMİZE GÖÇ EDENLERİ FATURALARLA CEZALANDIRAN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Suriyeli göçmenlerin bazı illerde zor duruma itilmelerine ilişkin de düşüncelerini paylaşan Kurum, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Muhacir kardeşlerimiz, Esad’dan kaçarken muhalefetin misket bombalarına yakalandılar. Ülkemize göç etmek zorunda kalanları, faturalarla cezalandıran klasik bir CHP zihniyetiyle karşı karşıyayız. Bunlar insan onuruna, haysiyetine asla yakışmayacak hareketler. Bizim ülkemiz bir vicdan adasıdır. Bizim medeniyetimiz iyiliğin tarihidir, mazlumlara kucak açanların tarihidir. Bu hareket bize, medeniyetimize ait değildir. Bolu Belediye Başkanı'nın bu hareketini kınıyoruz, bu kararlardan hemen, acilen, ivedi bir şekilde dönmesini bekliyoruz.”



