Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 454 binanın selden etkilendiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batı Karadeniz'de sel felaketinin en ağır hasara ve kayıplara yol açtığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

"NEREDE AFET VARSA ORADAYDIK"

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir sel, heyelan, deprem, yangın, afet olduysa biz hep oradaydık. Vatandaşlarımızla birlik, beraberlik ruhu içerisinde hareket ettik. Kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. 'Nerede bu devlet, nerede milletvekilleri, bakanlar, niye benim işim yapılmıyor' dediğini duymadık kimsenin. Depremlerde konutlarımız bitti, teslim ettik. 15 gün önce Antalya, Muğla'mızda yangın afeti yaşadık. O zaman '1 ay içerisinde konutları yapacağız' demiştik. Yaklaşık hasar gören yapıların yarısının ihalesini yaptık. Bir ay bile olmadan başlıyor olacağız. İnşallah söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde de yapıları yapacağız."





"ESNAFIMIZIN DA YARALARINI SARACAĞIZ"

"Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak."

Bakan Murat Kurum: Selden etkilenen 454 bina var VİDEO



"SELDEN ETKİLENEN 454 BİNA VAR"

"Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var."

"AFET KONUTLARINI 1 YIL İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

"Sinop, Bartın ve Kastamonu'da AFAD sebebiyle zarar gören, evleri yıkılan vatandaşlarımız afet konutlarını TOKİ başkanlığımız yine 1 ay içerisinde başlatacak ve en geç 1 yıl içerisinde inşallah yapımlarını gerçekleştiriyor olacağız. Derelerle ilgili yapılması gereken, gerek kesitlerin büyütülmesi, gerek yapısal iyileştirmelere ilişkin atılması gereken adımları da atıyor olacağız. Kastamonu-Bozkurt en çok etkilenen ilçemiz. 4 mahalleye su verdik, 1 mahalleye de su deposuna ana hattan su vermeye inşallah yarın itibarıyla başlıyor olacağız."