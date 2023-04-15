Bakan Murat Kurum, Togg’un şoför koltuğuna geçerek İstanbul çevresinde tur attı

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 06 CSB 001 plakalı Togg’un şoför koltuğuna geçerek İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne geldi.

Ziyaret sonrası Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kurum, İstanbul çevresinde tur attı.

Bakan Kurum, Togg’u kullanırken duygularını şu şekilde paylaştı:

Hiç ses yapmıyor, çok güzel, acayip. Hadi bakalım. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne Türkiye’nin ilk akıllı otomobili ile Togg’la birlikte ziyaret gerçekleştiriyoruz. Araba müthiş, çok iyiymiş. Acayip konforlu. Ses yok, çok hızlı, pratik.

Araç kullanıp kullanmadığına ilişkin soruya cevap veren Bakan Kurum şu şekilde devam etti:

Ben hafta sonu çocuklarımla olursam o zaman kullanıyorum. Onun dışında kullanamıyorum ki. Çok severdim eskiden araba kullanmayı. Ama şimdi çok vakit olmuyor.