Bakan Murat Kurum’dan gençlere istihdam müjdesi

Murat Kurum, sosyal medyadan, bakanlık bünyesinde istihdam edilecek personellerin yüzde 20’sinin yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşturulacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gençlere istihdam müjdesi verdi.

Kurum, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kısa bir video yayınlayarak istihdam müjdesinin ayrıntılarını paylaştı.

Bakanlık ve ilgili kuruluşlarda istihdam edilecek teknik personelin yüzde 20'sinin artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacağını açıklayan Kurum, yurt içinde ve yurt dışında yapılan projelerde gençlerin ve yeni mezunların da görev almasını istediklerini ifade etti.

BAKAN AÇIKLAMASI:

Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gençler bundan böyle; bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımız olan; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Türkiye Emlak Katılım Bankasının, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, yine belediyelerimizin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde çalışacaksınız."





”İHALE ŞARTLARINDA VE SÖZLEŞME TASARILARINDA YER ALACAK

“Bundan böyle saydığım bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20'si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerimizden oluşacak.”

Bu şartın bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartlarında yer alacağına vurgu yaptı.

"GENÇ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KATKI SUNMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ”

Kurum, "Artık binlerce projede, genç mimarlarımız, genç mühendislerimiz, şehir plancılarımız, peyzaj mimarlarımız, iç mimarlarımız ve genç teknikerlerimiz görev alacaklar. Biz de bakanlık olarak bu adımımızla, Cumhurbaşkanımızın ekonomi reformu kapsamında başlattığı genç istihdam seferberliğine katkı sunmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi VİDEO