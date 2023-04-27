Bakan Murat Kurum'dan Lütfü Savaş'ın iddialarına cevap: Sizi 85 milyon biliyor CHP'li Lütfü Savaş'ın, "Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı.” şeklindeki iddialarına yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sorumsuzluğunuzun üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz." dedi.

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Seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı adayları kadar milletvekili adayları da yoğun bir mesai harcıyor.

AK Parti cephesinde ise halk buluşmalarının yanı sıra hayata geçirilen projelerin açılışları yapıyor.

Sayılı günlerin kaldığı seçim sürecinde büyük bir mücadele ortaya koyan isimlerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Kentsel dönüşümde anahtarlar teslim edildi

Bakan Kurum, Megakent'in tüm ilçelerini karış karış gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken aynı zamanda kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda bugün de Üsküdar Kirazlıtepe Ferah Mahallesi 504 konut, 33 dükkan ve 14 ofisin Anahtar Teslimi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi bin 122 konut ve 37 dükkanın Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, son olarak gündemde yer alan iddialara yanıt verdi.

"Sorumsuzluğunuzun üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz"

İddialardan biri de CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ait.

Savaş’ın “Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı.” şeklindeki iddialarına yanıt veren Kurum, şu ifadeleri kullandı: