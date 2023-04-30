Bakan Mustafa Varank: İBB Başkanı'nı kaç kere İstanbul'da gördünüz Esenler'de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İBB Başkanı İmamoğlu'nun sürekli şehir dışında olmasını eleştirerek, "Siz büyükşehir başkanını kaç kere Esenler'de gördünüz?" dedi.

DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi Temel Atma ve Esenler Bilim Merkezi Protokol İmza Töreni'ne katıldı.

Törene ayrıca, Esenler Belediyesi Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Salih Bayraktar ve Atatürk Havalimanı TEKNOFEST alanından Selçuk Bayraktar telekonferansla katıldı.

"Yatağa Togg'la girseydiniz diye bize laf atmaya çalışıyorlar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Ülkemiz için değer yaratan her teknolojiye ilgi alaka bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Birileri bu ilgi ve alakadan rahatsız. 'Yatağa da TOGG'la girseydiniz' diye bize laf atmaya çalışıyorlar. Bu milletin değerlerine o kadar uzaklar ki, milletimizin bu heyecanına bir türlü ortak olamıyorlar. Biz yatağa topla gitmeyeceğiz ama bize o lafları atanları Kızılelma'nın önüne sürüp gidebilecekleri yere kadar götüreceğiz. Bizim 61 yıllık hayalimizi görmezden gelmeye çalışıyorlar. Milli ne varsa karşısındalar. Kuracağımız yerleşke, özgün mimari yapısıyla, şehrin merkezinde olmasıyla, ulaşım araçlarına yakınlığıyla önemli avantajlara sahip olacak. Bu teknoparkta elbette AR-GE ofisleri, kuluçkalar ortak kullanım alanları olacak. Bunların dışında kafelerden kütüphanelere, seyir teraslarından galeri alanlarına kadar birçok tesis de yer alacak. 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bölgede, en az bin araştırmacı çalışacak.

"Başkan çok geziyor ama evine hiç uğramıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında konuşan Bakan Varank şöyle devam etti: