Yerli aşı üretimi çalışmaları kapsamında Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarı Adıyaman'da kuruluyor.

Türkiye, tüm dünya gibi koronavirüse karşı etkili olabilecek aşı konusunda çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021'in ilk aylarını işaret ettiği aşı projelerinden birinin sürdürüldüğü Adıyaman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentte aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Vetal AŞ'yi ziyaret etti.

Türkiye'de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip olacak BSL-4 laboratuvarının inşaatında incelemelerde bulundu.

"EN BÜYÜK AŞI ÜRETİM TESİSİ"

Bakan Varank incelemelerin ardından Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en büyük aşı üretim tesisi Adıyaman'da bulunuyor. Gerekli sertifikasyondan sonra insan aşılarının da üretilebileceği Vetal’in bu tesisinde, Türkiye’de en yüksek biyogüvenlik seviyesine sahip BSL-4 laboratuvarının inşaatı devam ediyor."

Bakan Mustafa Varank: Ülkemizin en büyük aşı üretim tesisi Adıyaman'da