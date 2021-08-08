Bakan Mustafa Varank'tan özel sektör yatırımlarına destek açıklaması

Bakan Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar liralık yatırımın destekleneceğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank özel sektör yatırımlarına verilecek desteğe yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Haziran 2021'de düzenlenen 1036 teşvik belgesi ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar lirayı bulacak yatırımların destekleneceğini açıkladı.

"YATIRIM TUTARI 2020'YE KIYASŞA YÜZDE 6.9 DAHA FAZLA"

Bakan Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özel sektör yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Haziran 2021 döneminde düzenlediğimiz 1.036 adet teşvik belgesi ile 22 bin 195 kişilik ilave istihdam oluşturacak 17 milyar ₺ bulan yatırımı destekleyeceğiz. İlk 6 aydaki sabit yatırım tutarı 2020’ye kıyasla %6,9 daha fazla!"



