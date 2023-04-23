Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'yi Vietnam ile karşılaştırmak ne büyük gaflettir Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaşımını eleştirerek, "Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir." dedi.

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklenerek, Vietnam ile Türkiye karşılaştırması yapmıştı.



Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na cevap vererek şunları söyledi:

"Türkiye'yi Vietnam gibi bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir"

“Sayın Kılıçdaroğlu ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir.”

“Biz boş vaatlerle değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik”

2002-2023 yılları arasında yabancı yatırımcı sayısında artışa dikkat çeken Bakan Nebati şöyle dedi: