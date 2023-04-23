Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye'yi Vietnam ile karşılaştırmak ne büyük gaflettir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yüklenerek, Vietnam ile Türkiye karşılaştırması yapmıştı.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na cevap vererek şunları söyledi:
"Türkiye'yi Vietnam gibi bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir"
“Sayın Kılıçdaroğlu ipe sapa gelmez boş vaatlerle halka doğruları söylemeyenin asıl kim olduğu ortadadır. Hele hele halkımızın bu tür afaki sözlere kulak vereceğini zannetmek ne büyük aymazlıktır. Rasyonellikten tamamen uzak, eften püften bir mantığa dayanarak Türkiye'yi Vietnam gibi gerek coğrafi gerekse sosyo-ekonomik açıdan bizimle hiçbir alakası olmayan bir ülkeyle karşılaştırmak ne büyük gaflettir.”
“Biz boş vaatlerle değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik”
2002-2023 yılları arasında yabancı yatırımcı sayısında artışa dikkat çeken Bakan Nebati şöyle dedi:
“Veriler apaçık önümüzde duruyor. 1975-2001 arası ülkemize toplam doğrudan yabancı yatırım girişi 14 milyar dolar iken, 2002-2023 Şubat döneminde bu rakam 254,2 milyar dolardır. 14 milyar dolar nerede, 254 milyar dolar nerede! Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı firma sayısı da 2002’de bulunduğu 5 bin 600 seviyelerinden 2023 Ocak itibarıyla 79 bin 564’e çıkmıştır. Her şey ayan beyan ortadadır. Biz boş vaatlerle, hayali sözlerle, karşılıksız iddialarla değil, bu milletten aldığımız gücü hayata geçirerek bugünlere geldik”