Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu! KYK burs başvuru sonuçları açıklandı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bak, "19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" uyarısında bulundu.

ensonhaber.com

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği haber geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Aşkın Bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının ilan edildiğini duyurdu.

19 Kasım son gün

Osman Aşkın Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.

19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

Burs sonuçları E-Devlet'te olacak

Burs sonuçları, değerlendirme işlemlerinin sonuçlanmasıyla e e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan rakamları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında lisans öğrencilerine ödenen kredi ve bursun bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

Doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 TL olan destek 6 bin liraya yükseltildi.