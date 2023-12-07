Bakan Özhaseki: 10 gün içinde tüm kentsel dönüşüm projelerini açıklayacağız Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremi için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

AA

Geçtiğimiz günlerde Marmara'da meydana gelen 5.1'lik deprem, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ortaya koydu.

Başta Bursa olmak üzere İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası, kentsel dönüşüm çalışmaları da hız kazandı.

Uzun zamandır kentsel dönüşüme yönelik çalışmaların hazırlıkları içerisinde olduklarını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine sonrası konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul depremi için yapılan hazırlıkların 1 hafta 10 gün içerisinde açıklanacağını söyleyen Özhaseki, şu ifadeleri kullandı;

"Deprem kendisini unutturmuyor"

Cumhurbaşkanı’nın kentsel dönüşümle ilgili konuşmasında yer var. Bir sunum yaptık. İstanbul’u özellikle hazırlayabilmek adına 1 hafta 10 gün içinde tüm projeleri açıklayacağız. Depremi millet unutmak istiyor ancak deprem unutturmuyor kendisini. Aşağıdan bir sallıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)