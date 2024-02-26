Bakan Özhaseki, depremzede şehit ailesine verdiği sözü tuttu: Evlerini 1 ayda teslim etti Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesine, ‘Depremde yıkılan evlerini 1 ay içerisinde yapıp teslim edeceğiz’ diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, verdiği sözünü yerine getirdi.

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6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinde 1 yıl geçti.

Acılar halen taze olsa da devlet ve millet olarak el ele, gönül gönüle, fedakarlıklarla yaralar sarılıyor.



Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta, evlatları Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan depremzede aileye verilen sözler de tutuldu.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 12 Ocak’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesinin, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin yerine yenisinin 1 ayda yapılacağı sözünü vermişti.

Sözünü tutan Bakan Özhaseki, yapımı 1 ay içerisinde tamamlanan yeni evi şehidin depremzede ailesine teslim etti.

Özdemir ailesinin evi 1 ayda yapıldı

Bakan Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Özdemir ailesinin depremde yıkılan evlerinin yapımına 1 ay önce başlanıldı.

Bakan Özhaseki’nin söz verdiği gibi yöresel mimariye uygun şekilde net 106 metrekare büyüklüğündeki 3 +1 evin yapımı 1 ay içerisinde tamamlandı.

Bakan Özhaseki, şehit ailesini ziyaret etti, yeni evlerinin anahtarını teslim etti

Bakan Mehmet Özhaseki, bugün Kahramanmaraş’a giderek şehit Müslüm Özdemir’in ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti.

Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, Bakan Özhaseki, şehidin annesi Ümmihani Özdemir ve babası Ali Özdemir’e evlerinin anahtarını teslim etti. Özdemir ailesi ile sohbet eden Bakan Özhaseki, şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

"1 ay önce şehidimizin ailesine söz vermiştik"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: