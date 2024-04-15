Bakan Özhaseki duyurdu! Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutu teslim edilecek Yıl sonuna kadar 200 bin deprem konutunu hak sahiplerine teslim edeceklerini bildiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların tamamının da 2025'de biteceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor...

Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların ayrıntılı ele alındığı Afet Bölgesi ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları toplantısına başkanlık etti.

Önceliklerinin deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırmak olduğunu belirten Özhaseki, depremden etkilenen şehirlerde, bir yıl içerisinde tamamlanan 76 bin kalıcı konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlattı.

Yıl sonu hedefi: 200 bin konut

Yıl sonu hedefini de açıklayan Özhaseki, şunları söyledi:

Yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız. Konutlarımızın tamamını da 2025 yılının eylül ayına kadar tamamlayıp anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz inşallah.

"Tamamlanan konutları hak sahiplerine etap etap teslim ediyoruz"

Afet konutu ve köy evlerinin yapımına da hızla devam ettiklerinin aktaran Özhaseki, şunları kaydetti: