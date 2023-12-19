Bakan Özhaseki: İstanbul'u bütün afetlere hazır hale getireceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeniden imarda 4 kırmızı çizgileri olduğunu, İstanbul'da da afetlere karşı yol haritasının hazır olduğunu ve bunu süratle gerçekleştireceklerini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ,TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu.

4 kırmızı çizgiden taviz yok

"Yerinde Dönüşüm" projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, şu açıklamalarda bulundu:



Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz.

Bir kat daha at nolur ki.. Bir şey olmaz bu tarafa biraz daha çek.. Bir kat daha koyalım bir şey olmaz gibi sözlerin artık tarih olması, taviz verilmemesi lazım. Bunu söyleyen de 21 yıllık belediye başkanlığı yapmış birisi. 30 santimlik su basmanı yaptığı için binayı yıkmış bir Allah'ın kuluyum.

İstanbul için yol haritası belli

İstanbul’un hızla dönüşümü için yol haritamız belli. Yeni yasamızın dönüşümün önündeki engelleri kaldırmasıyla şehri deprem başta olmak üzere bütün afetlere hazır hale getireceğiz. Şehirde belirlediğimiz rezerv alanlarda 300 bin konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarına sürat katacağız.

Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında

Türkiye bir deprem ülkesidir. Türkiye; Alpler’den Himalayalar’a kadar uzanan hat üzerinde en yüksek deprem riskini taşıyan 5'inci ülkedir. Vatanımızın yüzde 66’sı, vatandaşlarımızın yüzde 71’i; 1. ve 2. dereceden deprem riski altında yer alıyor. Geride bıraktığımız son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte tam 231 depremle sarsıldık. Denizde yaşananları bir kenara bırakırsak bunların 60’tan fazlası topraklarımız üzerinde yaşandı.

Afet bölgesinde yapılacaklar