Bakan Özhaseki paylaştı! İşte 2023 yılının meteorolojik enleri Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin "en"lerini belirledik" dedi. Özhaseki bu kapsamda belirlenen şehirleri tek tek saydı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Özhaseki paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin enlerine yer verdi.

Bu kapsamda en fazla sıcak olan ve en fazla yağış alan il, tarihine göre sıralandı.

Özhaseki "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılında ülkemizde ölçülen meteorolojik parametrelerin "en"lerini belirledik." başlıklı paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı;

"En yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık, en fazla yağış..."