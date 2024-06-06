Bakan Özhaseki: Sıfır Atık projesiyle 185 milyar lira kaynak sağladık Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyada olan biten her şeyden ‘bize ne’ diyemeyiz" anlayışıyla başlatılan sıfır atık projesi sayesinde 185 milyar liralık kaynak sağlandığını belirtti.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği '2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Dönüşüm' hedefleri doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Herkesin Bir Dünyası Var" sloganıyla Başkent Millet Bahçesi’nde "ÇEVREFEST" etkinlikleri başlatıldı.

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya"

ÇEVREFEST’in açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak, çevreyi koruma ve iklim değişikliğiyle mücadele etme noktasında stratejiler geliştirdiklerini ve kamusal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST’in amacının, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan sıkıntılara karşı çevre bilinci oluşturabilmek olduğunu söyledi.

"Kalkınacağız, ama çevreyi de kirletmeyeceğiz"

“Dünyada olan biten her şeyden ‘bize ne’ diyemeyiz” diyen Bakan Özhaseki,

Muson Asyası’nda meydana gelen bir atık da, Pasifik kıyılarında israf edilen su da, Kuzey Afrika'da karbon salınımıyla atmosferi kirleten bir ortam, birbirinden bağımsız değil ve ortak evimiz dünyayı kirletmeye devam ediyor.

diye konuştu.

Bakan Özhaseki, bugün en çok konuşan, en güçlü gözüken ülkelerin dünyaya kirletmeye devam ettiğine vurgu yaparak,

Bizim ülkemizin ciddi bir sorumluluğu olmamasına rağmen, çevrenin bize bir emanet olduğu düşüncesiyle hem kirletmemeye gayret ediyoruz hem de bir taraftan kalkınmamızı sağlıyoruz. Ana hedefimiz; kalkınmamızı sağlayacağız ama hiçbir şekilde çevreyi de kirletmeyeceğiz.

ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Özhaseki, 22 yıldır Türkiye’de çevre konusuna hassasiyetle yaklaşıldığını belirterek, bu konuda en büyük adımların ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde atıldığına vurgu yaptı.

"185 milyar liralık ekonomik kazanç sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık hareketine de dikkat çeken Bakan Özhaseki, Türkiye’de 7 yıldır Sıfır Atık hareketinin uygulandığını söyledi. Bakan Özhaseki,

Sıfır Atık, Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu önemli bir marka olarak da hepimizin iftar vesilesi oldu. 185 milyar TL ekonomik kazanç sağladık. 498 milyon ağacı kurtardık, 127 milyon varil petrolden tasarruf ettik.

ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras"

Bakan Mehmet Özhaseki, inanç değerlerinde “emanet” diye bir kavram olduğunu vurgulayarak,

Zaman bize emanet. Mekan, eşya, bize emanet. Ömür, bize emanet. Çevre de bize emanet. Bu çevreyi kirletemeyiz. Bu çevre gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras olacak.

dedi.

Türkiye Yüzyılına yakışır önemli projeler

Açılışta, önümüzdeki hafta Türkiye Yüzyılına yakışır önemli projeleri açıklayacağı müjdesini de veren Bakan Özhaseki, birincisi ‘Denizler Halkındır’ projesi ile halkın denizlere erişimini engelleyen ne varsa ortadan kaldırılacağını söyledi. İkincisi, Mapa Şamandıra sistemi ile Türkiye sahillerini Türkiye yüzyılına yakışır bir hale getireceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, son olarak Türkiye’de Depozito Yönetim Sistemini hayata geçireceklerini kaydetti.

Habitat İcra Direktörü de açılışa katıldı

BM önceki dönem Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’in de katıldığı programda, Kum sanatı sanatçısı Veysel Çelik Demir de kumla hazırladığı gösterisini sundu.

ÇEVREFEST 9 Haziran'a kadar sürecek

ÇEVREFEST kapsamında kurulan stantlarda, çocuklara çevre bilinci kazandırmaya yönelik oyun alanları ve maketler de dikkat çekti. Sıfır Atık ve temiz üretim teknolojilerinin tanıtıldığı ÇEVREFEST, 9 Haziran’a kadar devam edecek. ÇEVREFEST etkinliği, 4 gün boyunca başarılı çevre ve sıfır atık projeleriyle öne çıkan belediyeler ve sektör temsilcileriyle, ünlü isimler ve fikir işçilerinin katılacağı söyleşilerle, iklim tüneli ve kitap fuarıyla, çevre ve sıfır atık uygulamalı atölyeler ve sergilerle, çevre ve sıfır atık temalı oyun alanlarıyla misafirlerini ağırlayacak.