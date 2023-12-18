Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüme 250 binden fazla başvuru var Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerinde dönüşüm projesine 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru yapıldığını açıkladı.

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Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerde yeniden imarın daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapılması için başlatılan 'Yeniden Dönüşüm' projesine rağbet giderek artıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesini daha kısa sürede kalkındırmak amacıyla hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurular 250 bini geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvuruların her geçen gün daha da arttığını belirtti. Vatandaşların bu ilgisinin ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin ne kadar yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade eden Bakan Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bugün itibarıyla ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

4 kırmızı çizgide taviz yok

‘Yerinde Dönüşüm’ projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki,

Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz.

dedi.

Bakanlık denetliyor, TOKİ güvence veriyor

‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetiminde ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki,

Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası ‘Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi’nde olan ‘Yerinde Dönüşüm’ ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz.

ifadelerini kullandı.