Bakan Özhaseki: Yeşil kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda, ülkemizdeki sanayicilerin 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının artırılması kapsamında yapılacak olan toplantı, 24 Ocak'ta başlayacak.

Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları'nın ilki, bugün Eskişehir Sanayi Odası'nda gerçekleşecek.

24 Ocak’ta olan toplantı ise Denizli Sanayi Odası'nda yapılacak.

"Hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz"

Konuya dair detayları paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Yeşil mutabakat eylem planı ve karbon ayak izi hesaplama standartları ele alınacak

Toplantılarda; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Sera Gazı Emisyon İzleme, Raporlama ve Doğrulama Sistemi, Emisyon Ticaret Sistemi ve SKDM İlişkisi, Yeşil Mutabakat Eylem Planı, Karbon Ayak İzi Hesaplama Standartları konuları ele alınacak.

"Sanayicilerin iklim değişikliği konusunda farkındalığı arttırılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sanayicilerimizin 2026 yılında başlayacak emisyon ticaret sistemine adaptasyonu, karbon ayak izinin hesaplanması, finansman imkanları ve iklim değişikliği konusunda farkındalığının arttırılması için Sanayi ve Ticaret Odaları özelinde ‘Yeşil Dönüşüm ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’mız', İklim Değişikliği Başkanlığımız ve TOBB koordinasyonunda başlıyor. Bugün Eskişehir Sanayi Odası ile başlayacak toplantılar, diğer illerimizde de devam edecek."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)