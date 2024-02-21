Bakan Özhaseki'den Erzincan'da açıklama: Zehirli bir atığa rastlanılmadı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da yaptığı açıklamalarda bölgedeki zehirli atık olup olmadığına ilişkin sorulara net yanıt verdi.

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ensonhaber.com

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan heyelanın ardından 9 işçi, göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları sürerken, bakanlar ise bölgeden ayrılmıyor.

Bölgede sık sık bilgilendirme yapan bakanlardan birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki oldu.

Bakan Özhaeski, bölgede yapılan ilk işin, heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını engellemek olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Zehirli bir atığa rastlanılmadı"

Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz.



İlk anda toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu. Bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar. Bu toprağın herhangi bir şekilde insan sağlığına zararı var mı gibi sorulara cevap bulabilmek açısından 9 noktadan örnek alıyorlar ve laboratuvarlarda inceliyorlar. Ekiplerimiz tehlikeli atıklara yönelik her gün numune alıyorlar. Şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı.

"Çalışmaları sıkıca takip ettim"

Olayın olduğu gün buraya gelememe nedenim sağlık sebepleri. Ancak olayın olduğu ilk andan itibaren çalışmaları sıkıca takip ettim.

"Adli ve idari boyutta inceleniyor"