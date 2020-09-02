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    Bakan Pakdemirli: Ankara'daki yangın kontrol altına alındı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.09.2020 - 15:41
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    Bakan Pakdemirli: Ankara'daki yangın kontrol altına alındı

    Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Beyalan Mahallesi Bürmece mevkisinde dün başlayan yangına ekiplerin müdahalesi gün boyu devam etti.

    Ekipler, farklı noktalarda ortaya çıkan yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışması yapıyor.

    YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

    Bu arada bölgede birçok noktada çıkan küçük çaplı yangına uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunuldu.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yaptığı açıklamada, "Ankara Nallıhan'da çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır" ifadesini kullandı.

    Bakan Pakdemirli: Ankara daki yangın kontrol altına alındı #1

    Bakan Pakdemirli: Ankara daki yangın kontrol altına alındı #2

    Bakan Pakdemirli: Ankara daki yangın kontrol altına alındı #3

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