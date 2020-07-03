Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hendek'te meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay yerine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü gönderildiğini aktardı.

1 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 15 ARAZÖZÜ

Bakan Pakdemirli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.