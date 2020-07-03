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- Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi
Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hendek'te meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 03.07.2020 - 13:24
Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Olay yerine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü gönderildiğini aktardı.
1 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 15 ARAZÖZÜ
Bakan Pakdemirli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.