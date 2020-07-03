Dolar
6.8558
0.0437%
Euro
7.7019
-0.022%
Altın
1774.88
-0.0259%
Borsa
116851.07
-0.0484%
G. Altın
391.399
0.0166%
Bitcoin
62285.57
-0.7045%
30ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 30 C

    Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hendek'te meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2020 - 13:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi #1

    Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    Olay yerine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile bölgeye 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü gönderildiğini aktardı.

    1 UÇAK, 2 HELİKOPTER, 15 ARAZÖZÜ

    Bakan Pakdemirli'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sebebiyle Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Sakarya’ya büyük geçmiş olsun, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadeleri yer aldı.

    Bakan Pakdemirli: Bölgeye takviye gönderildi #2

    Görüş Bildir