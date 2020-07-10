Bakan Pakdemirli: Hayırlı olsun

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayasofya'nın tekrar camiye dönüştürülmesinin, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkı olduğunu belirtti.

Danıştay, Ayasofya'nın müze olması yönündeki Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Bu karar üzerine ise Ayasofya müze statüsünden çıkarıldı.

Karar sonrası sosyal medyada çok sayıda destek mesajı paylaşılırken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Tokat'taki bir otelde gerçekleştirilen Sektör Buluşması Toplantısı'nda kararla ilgili açıklamada bulundu.

"HAYIRLI OLSUN"

Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zaten orada ibadete açılan bir kısım vardı ama oranın tamamen tekrar cami olması, Türkiye'nin ve Türklerin 1453 yılından beri hakkıdır. Hayırlı uğurlu olsun."