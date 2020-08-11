Bakan Pakdemirli'den, Oruç Reis paylaşımı 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oruç Reis'e dalga yüksekliği ve periyodu gibi teknik verilerin anlık olarak verildiğini açıkladı.

Oruç Reis sismik tarama gemisi Akdeniz'de çalışmalarına başladı.

Yunanistan'ın haddini aşan açıklamalar yapmasına reğmen çalışmalarını sürdüren Oruç Reis'e Türk Deniz Kuvvetleri de koruma sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı da, sahada bulunan gemilere teknik veriler sağlıyor.

"DENİZ VE RÜZGAR HAKKINDA BİLGİYİ ANLIK İLETİYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar, sahaya ilişkin verileri Oruç Reis gemisi ve ona eşlik eden donanma kuvvetlerine anlık bildirdiklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cebeli Tarık Boğazından Hazar Denizine kadar, dalga yüksekliği ve periyodu ile rüzgârın yönü ve şiddetini, Oruç Reis gemimize ve donanma kuvvetlerimize anlık olarak bildiriyoruz" ifadesine yer verdi.



